GDO, NielsenIQ: gli italiani contro il caro prezzi riducono dell'1% il mix del carrello

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre 2022 il fatturato della distribuzione totale in Italia mostra un andamento positivo del +10,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un giro d'affari pari a 13,9 miliardi di euro. In questo contesto, a dicembre 2022 l'inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (LCC), ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria, si attesta al +15,1%, in risalita rispetto al valore annuale. Dall'altra parte, il mix del carrello della spesa degli italiani ha comportato una riduzione pari all'1%, con una variazione reale dei prezzi del 14,1%. È quanto emerge dall'in cuifotografa mensilmente lo scenario della, analizzando l'andamento dei consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie italiane.Per quanto riguarda ii dati di NielsenIQ relativi al mese di dicembre 2022 mostrano un incremento – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – del fatturato di Specialisti Casa&Persona (+14,4%), seguiti da Discount (+14,3%), Superstore (+13,4%), Liberi Servizi (+9,6%), Supermercati (+9,3%), e, infine, Iper>4500mq (+7,5%).L'incidenza delle(totale Italia) è pari al 23,7%, un valore inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021 (25,2%).Infine, ila dicembre 2022 si attesta a quota 21,3%, in leggera diminuzione rispetto al mese scorso pari al 21,4% del LCC nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi (ovvero i supermercati di metratura minore), attestandosi invece al 29,9% sul totale Italia inclusi i Discount.(+18,4%) e il(+13,8%) rimangono, anche nel mese di dicembre, le aree merceologiche con la crescita più significativa. Ilmantiene il trend positivo nella maggior parte dei canali distributivi, con le tendenze migliori e peggiori registrate rispettivamente nei Discount (+13,9%) e nei Supermercati (7,7%). Le categorie più dinamiche sono state formaggi (+19,1%) e pane & pasticceria & pasta (+20,1%), mentre continua, nonostante le festività, il(-0,1%). A livello di prodotto, laè guidata da(+59,4%),e (+54,7%) e(+47%), che si attestano come le categorie che crescono di più in termini di fatturato.