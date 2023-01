Il calendario 2023 degli eventi societari di Recordati

Gruppo farmaceutico

Recordati

(Teleborsa) - Ilha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale.I vertici dihanno inoltre reso noto che il pagamento del saldo del dividendo per l’esercizio 2022 è previsto per il 24 maggio, con data stacco il 22 maggio, mentre il pagamento dell'acconto del dividendo relativo all'esercizio 2023 è previsto per il 22 novembre, con data stacco il 20 novembre e hanno specificato che tale comunicazione non assume alcuna valenza previsionale in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione del dividendo.CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2022 e l’aggiornamento del Piano Triennale 2023-2025Appuntamento: Presentazione dei dati alla comunità finanziaria presso Borsa Italiana alle ore 16.00, con possibilità di collegamento da remotoCDA: Approvazione del bilancio consolidato 2022 e del progetto di bilancio d’esercizio 2022 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2022CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2023, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontariaCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2023, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria