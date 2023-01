Swatch punta ad anno record nel 2023 grazie a ripresa Cina

Swatch Group

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo dell'orologeria, ha registrato undi CHF 7.499 milioni nel, +4,6% rispetto all'anno precedente a tassi di cambio costanti o +2,5% a tassi di cambio correnti.La costante crescita delle vendite a due cifre in Europa, America, Medio Oriente e nella maggior parte dei mercati asiatici è stata fortemente frenata dal. Anno su anno, il calo del fatturato in questa regione ammonta a oltre 700 milioni di franchi.Ilha registrato una crescita a doppia cifra, non solo per il marchio Swatch, ma anche in particolare per i marchi Harry Winston, Breguet e Omega.L'è stato di CHF 823 milioni (anno precedente: CHF 774 milioni), con un margine netto dell'11,0% (anno precedente: 10,6%).Il gruppoin tutte le regioni e i segmenti. "Dopo la fine delle misure Covid, i consumi si sono rapidamente ripresi, non solo in Cina, ma anche nei mercati limitrofi di Hong Kong SAR e Macao - si legge nella nota sui conti - Inoltre, la revoca delle restrizioni di viaggio in Cina rivitalizzerà le vendite nelle destinazioni turistiche. La crescita delle vendite di gennaio in Cina rafforza le aspettative dinel 2023".