AmEx, utile secondo trimestre sopra le attese. Ricavi record a 17,9 miliardi di dollari

American Express

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti, ha registrato undi 2,9 miliardi di dollari nel, rispetto ai 3 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 4,08 dollari, in calo del 2% rispetto ai 4,15 dollari di un anno fa, o in aumento del 17% escludendo la plusvalenza di 0,66 dollari derivante dalla vendita di Accertify nell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 3,89 dollari., al netto degli oneri finanziari, sono stati di 17,9 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. L'aumento è stato trainato principalmente dall'aumento della spesa dei Titolari di Carta, da un aumento del reddito netto da interessi, sostenuto dalla crescita dei saldi dei prestiti revolving, e dalla continua forte crescita delle commissioni sulle carte. Glisono stati di 1,4 miliardi di dollari, rispetto a 1,3 miliardi di dollari di un anno fa.I risultati "hannoche abbiamo registrato nella nostra attività negli ultimi trimestri, con un fatturato in crescita del 9% su base annua, raggiungendo la cifra record di 17,9 miliardi di dollari, e un utile per azione rettificato in aumento del 17% - ha detto il- Abbiamo registrato una spesa record da parte dei Titolari di Carta nel trimestre, la domanda per i nostri prodotti premium è stata forte e la nostra performance creditizia si è confermata la migliore della categoria. Sulla base della nostra solida performance da inizio anno, confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno, con una crescita del fatturato dall'8 al 10% e un utile per azione tra 15,00 e 15,50 dollari"."In vista del prossimo rinnovo delle nostre Carte Platinum Consumer e Business negli Stati Uniti, previsto per il prossimo autunno, siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere la leadership nel segmento premium, facendo leva sui nostri punti di forza competitivi -ha aggiunto - Grazie al nostro modello di Membership differenziato e alla collaudata strategia di aggiornamento dei prodotti, uniti all'espansione della categoria premium,".