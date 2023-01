Gas, Signoretto (Proxigas): come industria vogliamo contribuire a definire nuova strategia energetica

(Teleborsa) - "Il prossimo inverno sarà un test ulteriore per la tenuta del sistema, soprattutto se temperature saranno più basse". Così, presidente di– nata dalla fusione tra Anigas e Igas –, in occasione della presentazione del position paper dell'associazione. "Ma le misure prese e che prenderemo ci permetteranno di superare le difficoltà", ha assicurato sottolineando la necessità di ripensare laper affrontare da un lato la transizione e per raggiungere i target ambientali e dall'altro garantire un sistema sicuro e resiliente."Comenel suo complesso, vogliamo contribuire in modo costruttivo alla prossima definizione di unanazionale che, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi mesi e guardando al nuovo contesto geopolitico, consenta al nostro Paese di evolvere verso nuovi assetti, per garantire sicurezza e competitivita' delle forniture energetiche, preservando il percorso di transizione energetica in atto", ha aggiunto.