Italian Hydrogen Summit, l'idrogeno vettore essenziale e pietra miliare filiera

(Teleborsa) -del settore dellsi sono confrontati sulleofferti dall’idrogeno nell'ambito del mix energetico, qualeindispensabile per favorire lae per garantire sicurezzaall’Italia e all’Europa. E' avvenuto all', l'evento che si è svolto alla Camera dei Deputati, organizzato da H2IT, Associazione Italiana Idrogeno.Ilha annunciato che entro un mese presenterà unache permetterà di delineare un contesto chiaro pered offrire a chi investe una vision di lungo termine nello sviluppo dei progetti volti a sostenere la creazione del complesso ecosistema di produzione, distribuzione, utilizzo e tecnologie.è favorire ladell’industria e dei trasporti, contribuendo alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica. Al tempo stesso, concorrerà allo sviluppo dellee della, per fare dell’Italia il leader europeo nella transizione energetica."l'idrogeno è un veicolo fondamentale per la decarbonizzazione e rappresenta unaper il nostro Paese". Il Ministro ha spiegato che si lavora sunazionali ed internazionali., aggiungendo "puntiamo a produrre e importare idrogeno, il che implica una trasformazione del sistema industriale italiano con un ammodernamento rilevante. È una sfida che intendiamo cogliere perdel vettore verso l'Europa".Dalla relazione di, è emerso che "viviamo unadel nostro Paese, nel lungo e impegnativo percorso verso l’ambizioso obiettivo europeo di ridurre di almeno il 55% le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica del sistema energetico e dell’economia entro il 2050" e "ci troviamo in unaper la messa a punto dei, finanziati tramite i fondi dedicati all’idrogeno (PNRR e IPCEI), che rappresentano l’avvio dell’implementazione su larga scala della filiera dell’idrogeno italiana". Per Dossi queste risorse hanno dato una "prima spinta concreta" alla diffusione delle tecnologie dell'idrogeno, ma "ora è fondamentale fare sistema" e per questo motivo H2IT offre un "piena e completa disponibilità a supportare il Governo in questo percorso, mettendo a disposizione il network e le competenze".Per, Segretario di Presidenza della Camera e Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, sottolinea che "dopo l’approvazione del Dl Rigassificatori, del Dl Energia, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, del Testo unico sulle Fonti Rinnovabili e Dl Ambiente, il Governo aggiunge unpropedeutico a raggiungere unae non ideologica".L'Onorevole, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, ha annunciato "stiamo vivendo difficoltà a livello globale e anche il settore energetico non è esente. La prospettiva che abbiamo è quella diche ci consentono di crescere. L'idrogeno fa parte di questo mix energetico ed è indispensabile per arrivare all’autonomia energetica nel nostro Paese, ma anche per l'Europa".Secondo, Capo Dipartimento Energia Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, "la strategia nazionale per l'idrogeno è stata sviluppata con un, con il fine di comprendere come questo vettore possa contribuire efficacemente alla decarbonizzazione. Il successo di questa transizione dipende dall'in termini di costo, efficacia e modalità di produzione".Per, Capo Dipartimento per le Politiche per le Imprese e Capo Dipartimento Mercato e Tutela del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha partecipato in sostituzione del Ministro Adolfo Urso, "c'è un forte interesse nella ricerca per. Pertanto, l'idrogeno rappresenta un'opportunità unica, anche a livello industriale. Lo consideriamo fondamentale per la mobilità del futuro. In tal senso, è essenziale capire comeper la sua realizzazione"., Delegato per l’Energia e per la Transizione energetica di Confindustria, ha spiegato che "per definire una politica energetica bisogna tenere presenteattraverso l'indipendenza energetica. L'errore dell'Ue consumato negli ultimi anni è stato quello di perseguire il terzo punto, ma si è dimenticata dei primi due".Secondo, Ceo di Hydrogen Europe, "dobbiamo intraprendere undell'Europa. L'Italia svolge un ruolo cruciale nell'attuazione del piano strategico sull'idrogeno".