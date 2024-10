Italia e Arabia Saudita rafforzano la collaborazione su transizione energetica e materie prime critiche

(Teleborsa) - "Oggi ho incontrato a Roma, presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ilÈ stata una importante occasione pernel campo della transizione energetica con l'obiettivo di garantire equità di accesso all’energia e sviluppo per tutti, senza lasciare indietro nessuno. Anche per questo l’Italia sta procedendo con determinazione all’attuazione del Piano Mattei verso l’Africa e il Mediterraneo.Con il Ministro Bandar Ibrahim Alkhorayef abbiamo ribaditosul tema delle materie prime critiche, che rappresentano uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo delle tecnologie necessarie alla decarbonizzazione”.Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,