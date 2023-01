EY, in Germania previsto taglio centinaia di posti di lavoro dopo scandalo Wirecard

(Teleborsa) -in Germania prevede dicon l'obiettivo di migliorare la redditività dopo i danni generati dalloÈ quanto riporta il Financial Times questa mattina.La maggior parte dei 40 partner che si avviano all'uscita sono nella pratica diuna delle Big Four mondiali (insieme a Kpmg, Pwc e Deloitte), rappresentando circa il 5% dei partner azionari e stipendiati nel business tedesco.Laha colpito la crescita di EY in Germania, lasciandola con più personale del necessario. In tale scenario la maggior parte dei tagli di posti di lavoro – secondo quanto riporta il Financial Times – mirano a ridurre i costi di back-office presso l'azienda tedesca, una delle più grandi operazioni di EY in 150 paesi.Dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Wirecard,, tra cui Commerzbank, DWS e KfW. Attraverso il piano di licenziamento – l'ultima di una serie di misure di riduzione dei costi nella rete internazionale della società di contabilità – EY cerca di rispondere all'incertezza economica e di aumentare la valutazione della sua attività di consulenza globale prima di una scissione dalle sue operazioni di revisione. Il progetto tedesco di riduzione dei costi è stato chiamato internamente "Zugspitze", un riferimento alla montagna più alta del paese, mentre la scissione di audit e consulenza è stata denominata in codice "Everest".ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di euro nei 12 mesi fino a giugno 2022, tornando ai livelli del 2020 dopo un calo nel 2021.