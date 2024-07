BCE, Simkus: altri due tagli quest'anno se dati evolvono come previsto

(Teleborsa) - "Lesono in linea con il mio pensiero, se i dati si evolveranno come previsto". Lo ha affermato, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista a Bloomberg a Sintra, dove è in corso il forum annuale della BCE."La nostra- ha spiegato - Sono sicuro che tutto ciò che è superiore al 3% è ancora territorio restrittivo. Quindi abbiamo un certo margine di manovra"."Penso che le- ha detto Simkus - Ma per il futuro non dovremmo limitarci alle riunioni di proiezione. Se siamo d'accordo sulla necessità di un taglio in una riunione senza proiezioni, dovremmo essere in grado di agire"."Sapevamo che l'ultimo miglio del processo disinflazionistico sarebbe stato difficile e accidentato - ha affermato il banchiere centrale - Ma. Non credo che stiamo sottovalutando la sua viscosità".