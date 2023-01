STM vola con i conti, titolo in vetta FTSEMIB

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,09%.A dare linfa alle azioni contribuiscono i conti del 2022 che hanno evidenziato un utile di quasi 4 miliardi di dollari. Per il 2023 ricavi sono attesi "compresi tra 16,8 miliardi di dollari e 17,8 miliardi di dollari". Lo afferma il presidente e amministratore delegato di STM Jean-Marc Chery sottolineando che la previsione è basata "sulla forte domanda da parte dei nostri clienti e sull'accresciuta capacità manifatturiera". "Abbiamo in programma di investire circa 4 miliardi di dollari - aggiunge il top manager - prevalentemente per espandere i nostri stabilimenti di fette di silicio da 300 millimetri e la nostra capacità manifatturiera nel carburo di silicio, compresa la nostra iniziativa nei substrati".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,88%, rispetto a +0,17% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,62. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,42.