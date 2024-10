UBS abbassa target price su Stellantis e STM

UBS

Stellantis

Renault

Forvia

STM

Stellantis

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Gli analisti dihannosu importanti società legate al. Tra gli altri, hanno ridotto il target price sua 16 euro per azione (da 24, rating Buy), sua 36 euro per azione (da 50, rating Neutral), sua 13 euro per azione (da 17, rating Buy), sua 38 euro per azione (da 44, rating Buy).presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 12,17 e primo supporto stimato a 12,06.Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 25,82, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 25,69.