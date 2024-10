Poste in vetta al FTSE MIB: collocamento "temporaneamente interrotto"

Poste Italiane

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che si porta in vetta al paniere del FTSE MIB con un guadagno del 2,39%, su nuovo, dopo la conferma che ildi azioni del Tesorodopo l'invio del prospetto alla Consob."Poste Italiane - informa una nota - comunica di aver avviato, congiuntamente al MEF, ilper l’approvazione del prospetto relativo all’offerta di azioni da parte dello stesso MEF, a seguito dell’approvazione del DPCM del 17 settembre scorso. Tale procedimento è statoin pendenza delle decisioni e delledell’offerta".prossimo, main questi ultimi giorni. In audizione in Parlamento, laaveva confermato la volontà del governo di restare azionista di maggioranza delle Poste e di voler collocare una larga fetta delle azioni (25-30%) alla clientela retail. Qualcuno imputa la decisione di attendere anche ad una, visto che il 6 novembre sono in calendario i conti trimestrali di Poste.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,02%, rispetto a +3,26% del).La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,07. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,87.