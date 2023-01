Yellen in Sud Africa per ribadire il sostegno Usa alla transizione del Paese verso le rinnovabili

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro americano,, ha incontrato venerdì alcuni funzionari locali nella regione mineraria del carbone di Mpumalanga, in, garantendo il sostegno deglinella transizione del paese alle. Yellen ha dichiarato che incontrerà operatori del settore privato per discutere con loro piani per sostenere il massiccio progetto volto a eliminare gradualmente l'uso deiGli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e l'Unione europea hanno sostenuto il "" del Sudafrica, o JETP, alla fine del 2021 con un totale dima il costo totale che dovrà affrontare il Paese potrebbe essere dieci volte più alto. "Il pacchetto finanziario di 8,5 miliardi di dollari è un acconto sostanziale", ha dichiarato Yellen. "Principalmente, è progettato per mobilitare denaro aggiuntivo dal settore privato e dalle filantropie, e incontrerò i rappresentanti di entrambi i gruppi più tardi oggi", ha aggiunto."L'impegno degli Stati Uniti per la transizione energetica giusta è fermo. Ecco perché ilha preso un ulteriore impegno nei confronti del presidente Ramaphosa diin sovvenzioni per sostenere gli sforzi del Sudafrica", ha aggiunto Yellen. Il segretario del Tesoro ha incontrato sia il presidente Ramaphosa che il ministro dell'EnergiaLa visita in Sud Africa fa parte del tour di Yellen nel continente – è attesa anche in– che ha l'obiettivo di approfondire i legami economici degli Stati Uniti con il continente africano e contrastare il lungo dominio dellanell'area.