FMI, Yellen: economia globale resiliente, USA motore crescita

(Teleborsa) -l'economia globale ha dimostrato di essere resiliente. La solida performance economica degli Stati Uniti sta aprendo la strada come motore chiave della crescita globale". Lo ha detto il segretario al Tesoro Usache, intervenendo a un incontro organizzato dalla Banca Mondiale durante il vertice annuale dell'istituzione e del Fmi, ha sottolineato che "in patria, grazie all'agenda economica dell'amministrazione Biden-Harris, siamo passati da milioni di persone che avevano perso il lavoro a una ripresa storica del mercato del lavoro. La disoccupazione è vicina ai minimi storici e la crescita dei salari reali negli Stati Uniti ha superato quella della maggior parte delle altre economie avanzate.La crescita economica degli Stati Uniti è stata anche quasi il doppio più rapida della maggior parte delle altre economie avanzate quest'anno e lo scorso anno, anche se l'inflazione è scesa prima. Come afferma una recente analisi di Brookings,Prospettive che, ha sottolineato Yellen, appaiono positive anche per l'immediato futuro: "Ora stiamo lavorando per sostenere questo slancio, anche attraverso importanti investimenti in infrastrutture, produzione avanzata ed energia pulita che altri paesi hanno cercato di emulare."Questa mattina il FMI ha nuovamente rivisto al rialzo le sue previsioni per le prospettive degli Stati Uniti,Ma lo scenario internazionale è tutt'altro che disteso. "La nostra amministrazione - ha puntualizzato il segretario al Tesoro Usa - si è concentrata anche oltre i nostri confini. Fin dal primo giorno, abbiamo respinto l'isolazionismo che ha peggiorato la situazione dell'America e del mondo e abbiamo perseguito una leadership economica