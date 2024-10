UniCredit stanzia nuovo plafond di 5 miliardi euro per Piano Transizione 5.0

UniCredit

(Teleborsa) -alle imprese che partecipano al, l’iniziativa del Governo che prevede incentivi sotto forma di credito d’imposta per progetti di innovazione che comportino la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione è rivolta alle imprese di tutte le dimensioni, con sede in Italia, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 hanno effettuato o effettueranno nuovidella struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento. Il credito d’impostaa seconda dell’investimento e del beneficio di efficienza energetica conseguito; è necessario che vi sia una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% per la struttura produttiva o al 5% per il processo interessato.Il Piano Transizione 5.0 si inseriscedel più ampio programma, lanciato dalla banca nel 2022 a sostegno di famiglie, privati e imprese. UniCredit per l’Italia,di euro, per un importo complessivo di 15 miliardi di euro stanziato nel 2024 e un totale di circa 35 miliardi di euro dal 2022.Il sostegno alle comunità e alle imprese italiane è sempre stato di fondamentale importanza per UniCredit e continuerà a esserlo. - ha commentato, CEO di UniCredit e Head di UniCredit Italia - L’abbiamo dimostrato con UniCredit per l’Italia, che nell’ultima delle tre edizioni consente alle aziende di migliorare il loro impatto sull'ambiente. Grazie a “Piano di Transizione 5.0”, saremo in grado di sostenere le nostre aziende clienti con un'offerta integrata di prestiti e servizi dedicati alla realizzazione di un modello di business sostenibile".L’offerta di UniCredit si completa conerogati attraverso primari partner convenzionati che supportano l’impresa nell’accesso al credito d’imposta e nelle varie fasi di analisi dell’investimento.Il Piano Transizione 5.0 rappresenta uno strumento importante per ridurre i consumi energetici e aumentare il grado di digitalizzazione delle imprese italiane, nonchè per rafforzare la crescita economica, attraverso un sostegno agli investimenti in beni materiali e immateriali, beni necessari per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e per la formazione del personale.