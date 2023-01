Bollette più leggere: vicino taglio tariffa gas del 33%

(Teleborsa) -registrato a gennaiodelle famiglie, che subirannodopo l'aumento del 23% subito a dicembre. Lo assicura, presidente di, in vista della consueta review delle tariffe per i clienti in maggior tutela che l'Autorità di regolazione dell'energia () effettuerà il prossimo 2 febbraio sulla bolletta del gas di gennaio."Per la famiglia tipo si tratta di un, per consumi tipo di 1400 metri cubi l'anno", spiega Tabarelli, aggiungendo "mancano ormai solo due giorni per avere la media per l'intero mese di gennaio 2023 del prezzo spot del gas".Il, che si muove in linea con il valore deldi Amsterdam, dovrebbedai 117 euro/MWh usati dall'Autorità per le bollette di dicembre 2022 quando è stato calcolato un aumento del 23%. - spiega Tabarelli - A fronte di questo crollo,del prezzo del gas in bolletta.Con un prezzo della materia prima più basso, infatti, ildovrebbe quindi, segnando appunto un calo di circa un terzo e registrando anche una riduzione di circa il 27% rispetto alla tariffa di un anno prima.Infatti - prosegue Tabarelli -, occorre ricordare che nel primo trimestre 2023Pertanto il tasso di inflazione a febbraio comincerà a scendere probabilmente dall'11,3% di dicembre verso il 10% a gennaio 2023 per poi calare ad una cifra nei mesi successivi".Per quanto riguarda invece la luce, bisogneràsulla bolletta dell'elettricità per la quale è ora solo ipotizzabile una riduzione del 20%. Con tale riduzione,, attorno al 10% dall'11,3% di dicembre