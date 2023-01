GPI vince gara per software di anatomia patologica per il Veneto

GPI

(Teleborsa) -, società quotata sul Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità,per la realizzazione della soluzione digitale di Anatomia Patologica (AP) per gli Enti Sanitari della Regione Veneto.e prevede la fornitura del software AP a tutti i reparti e servizi degli Enti Sanitari della Regione Veneto. Il software AP sarà utilizzato durante le attività cliniche e scientifiche quotidiane e gestirà oltre 2,5 milioni di vetrini istologici all'anno.Per accordi interni al RTI con cui GPI partecipa agli affidamenti dell'Accordo Quadro Consip, la, si legge in una nota.L'azienda trentino spiega anche che sfrutterà lederivanti dalla recente: GPI si avvarrà delle competenze del sistema informativo progettato e sviluppato da Tesi con tecnologia web di ultima generazione, per gestire l'intero processo di tracciabilità dei laboratori di AP, dall'accettazione dei campioni alla refertazione assistita.