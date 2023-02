Aste BTP e CctEu, tutto esaurito in riaperture

(Teleborsa) - Si registra ilper i, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 1° febbraio 2023.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005521981), sono stati assegnati 800 milioni di euro, a fronte di richieste per 1,66 miliardi di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005518128), sono stati assegnati 700 milioni di euro, a fronte di richieste per 1,26 miliardi di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005428617), sono stati assegnati 225 milioni di euro, a fronte di richieste per 983 milioni di euro.Ieri il Tesoro aveva collocato di titoli di Stato, l'ammontare massimo, per i titoli.