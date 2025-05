BTP Italia, Intesa: duration inferiore rispetto a BTPei comparabile con diversa tempistica flussi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sulla base dell'inflazione stimata per i prossimi sette anni e ipotizzando una cedola definitiva pari a quella minima, ilpotrebbe generare un(escluso il premio fedeltà) rispetto al rendimento nominale interpolato del BTP del 3,04%. Lo si legge in una ricerca di, firmata da Chiara Manenti, Head of Rates, FX and Commodities Research.Viene fatto notare che, rispetto alla struttura del, il nuovo BTP Italia offre ile, dal punto di vista finanziario, la diversa tempistica dei flussi di pagamento si traduce in una duration del BTP Italia inferiore rispetto a quella di un BTPei comparabile.Il rischio principale che grava sulla performance del titolo è legato al rischio emittente, sebbene la base di investitori prevalentemente domestica e la quotazione sui mercati retail lasceranno ilrispetto ai corrispondenti BTP nominali.Le curve del BTP Italia offrono un, viene sottolineato. L'interpolazione della curva del BTP Italia rispetto a quella del BTPei mostra uno spread positivo su tutta la curva: ipotizzando una cedola pari al minimo, il nuovo BTP Italia pagherebbe un premio in termini di tasso reale di circa 62 punti base rispetto alla curva dei rendimenti interpolata del BTPei.