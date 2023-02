CDP, Lombardo a capo Direzione Cooperazione Internazionale e Finanza per Sviluppo

Eni

(Teleborsa) -(CDP) annuncia la nomina diqualePaolo Lombardo, nato a La Spezia nel 1964, laurea in Economia alla Bocconi, ha ricopertoin diverse società e istituzioni, fra cui. Entrato nel 2002 nella(BEI), negli ultimi anni ha ricoperto in BEI il ruolo di Responsabile Rischi, Responsabile del Portafoglio Investimenti in Paesi emergenti e, più recentemente, Responsabile dell’Hub BEI in Africa dell’Est.In CDP avrà il compito die di finanza per lo sviluppo nei Paesi partner dell’Italia nel mondo.