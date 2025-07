FMI, vicedirettrice Gita Gopinath lascia alla fine di agosto per rientrare ad Harvard

(Teleborsa) - Kristalina Georgieva, direttrice generale del(FMI), ha annunciato che, prima vicedirettrice generale,, dove ricoprirà la carica di prima professoressa di economia Gregory and Ania Coffey presso il Dipartimento di economia. Gopinath è entrata a far parte del Fondo nel gennaio 2019 come Economista Capo ed è stata promossa a Primo Vicedirettore Generale nel gennaio 2022."Sono profondamente grata per il periodo trascorso al FMI, prima come Capo Economista e poi come Primo Vice Direttore Generale - ha detto Gopinath - Ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con il brillante e motivato staff del FMI, con i colleghi del management, con il Consiglio Direttivo e con le autorità nazionali. Sono particolarmente grata a Kristalina e alla sua predecessora, Christine Lagarde, per l'opportunità irripetibile di servire i membri del FMI in un periodo di sfide senza precedenti. Ora, dove non vedo l'ora di continuare a spingere la frontiera della ricerca in finanza internazionale e macroeconomia per affrontare le sfide globali e formare la prossima generazione di economisti".Undi Gopinath dovrebbe esseredal Direttore Generale Georgieva, si legge in una nota.