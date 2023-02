Ryanair protesta con la Commissione UE per gli scioperi ATC in Francia

Ryanair

(Teleborsa) - L'ultima agitazione dei controllori del traffico aereo francese, che si è svolta dalle 17 del 30 gennaio alle 6 del mattino del 1° febbraio, ha scatenato la reazione di, che si è rivolta alla Commissione europea chiedendo di intervenire, ricordando che centinaia di migliaia di passeggeri delle compagnie aeree hanno subito ritardi l'estate scorsa a causa degli scioperi dell'ATC francese."Un problema che potrebbe essereper proteggere i sorvoli quando l'ATC dei singoli Stati membri sciopera, come già accade in Grecia e in Italia, e impedire che gli inutili disagi per i passeggeri dell'UE dell'estate scorsa si ripetano nell’estate 2023", ha commentato Neal McMahon, director of operation di