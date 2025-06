L’Italia traina la ripresa del traffico aereo in Europa

Ryanair

(Teleborsa) - E’ stato presentato a Bari ilrealizzato daTransport and Sustainable Mobility Center, Centro di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo, che come ogni anno propone una sintesi dello stato dell'arte e dellein Italia e in Europa.Il tema scelto per la diciannovesima edizione è la. La realtà è quella di un trasporto aereo che continua a crescere, molto più del Prodotto Interno Lordo, e continuerà a farlo nel futuro; i desideri sono quelli di avere un servizio sempre migliore."Il mercato passeggeri nel 2024 mostra un'Europa a due velocità - ha rilevatonella presentazione del Fact Book 2025 - Isono quelli dell'area del, tra cui Portogallo, Spagna e soprattutto Italia, maggiori difficoltà si registrano invece per i paesi scandinavi, Germania e Francia. Per quanto riguarda ilregistriamo una, spinta dai risultati di Roma Fiumicino e dagli aeroporti del Sud Italia".Per, fondatore di ICCSAI, ilancora dai 220 milioni di passeggeri del 2024 a. Il mezzo aereo piace e permettere di connettere territori altrimenti isolati. Glisono per questodal momento che è molto difficile costruirne di nuovi e questo a livello europeo. Per l’Italia, inoltre, sono l’unico presidio di filiera in assenza di una compagnia nazionale di grandi dimensioni. Ma anche, ha aggiunto, laboratori di innovazione tecnologica e organizzativa, come nel caso dell’alle operazioni aeroportuali. Secondo Paleari, "per assecondare la crescita del traffico si dovrà ricorrere ai, ovvero la gestione di più aeroporti che servono bacini parzialmente sovrapposti".Dallo studio è emerso che il 2024 ha segnato per l’Europa il, certificando un quinquennio di mancata crescita. Il recupero è avvenuto con velocità molto diverse per i Paesi dell’aerea del Mediterraneo quali Spagna, Portogallo e Italia da un lato, con tassi di crescita elevati sospinti dai flussi turistici, e Germania, Francia e Olanda dall’altro, che non hanno ancora recuperato i volumi di traffico del 2019, causa una crescita ridotta dei rispettivi mercato domestici e le difficoltà dei grandi hub continentali.Ila causa delle difficoltà a collegare direttamente alcune destinazioni asiatiche stante il divieto di sorvolo della Russia, e una tendenza di lungo periodo che vede ridursi la percentuale del traffico mondiale in connessione. Come risultato complessivo, la connettività mondiale degli aeroporti europei è ancora inferiore ai valori del 2019, confermando unaa favore degli scali di Istanbul e Medio Oriente.Anche larispetto ai livelli pre-pandemia, con una riduzione delle frequenze e delle connessioni negli aeroporti intermedi, limitando la possibilità di viaggi di andata e ritorno in giornata.Ilsul mercato europeo si conferma, con un tasso di crescita ancora significativo dell’8,5%, anche se in riduzione rispetto agli anni precedenti, a causa anche dei ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobili.mette a segno la crescita più elevata tra le principali compagnie aeree europee, +21,3%, con un traffico 2024 ancora al di sotto dei livelli di Alitalia nel 2019. Nonostante la quota low-cost si stia riducendo leggermente sia in Europa (al 49%) sia in Italia (al 58,3%), anche per il 2024 restanoin 18 dei 20 maggiori aeroporti italiani.Infine, ilnel 2024 in Europa dopo due anni di calo. In Italia, il settore cargo continua a registrare risultati superiori alla media europea, con una crescita sostenuta soprattutto dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Venezia, crescita legata alla ripresa dei flussi intercontinentali. Ledel merci sul 2025, a causa delle maggiori difficoltà economiche e delle turbolenze geopolitiche legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti.