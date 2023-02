Banco Santander, utile record di 9,6 miliardi di euro nel 2022

Banco Santander

(Teleborsa) -ha raggiunto undi 9.605 milioni di euro nel 2022, in aumento del 18% in euro correnti rispetto al 2021, sostenuto da una forte crescita dell'attività dei clienti, una solida qualità degli asset e un buon controllo dei costi.Il gruppo ha continuato ad ampliare la propria base di clienti, aggiungendo sette milioni dinell'anno, portando il totale a 160 milioni. Lada clientela è cresciuta del 6% a 1,15 trilioni di euro, con una buona crescita dei depositi (+9%), mentre glitotali sono aumentati del 5%, con mutui e prestiti a privati in crescita del 7%.sono cresciuti del 6% (+12% in euro correnti), a 52.154 milioni di euro, in linea con l'obiettivo della banca di aumentare i ricavi a un tasso "mid-single digit".Ilè stato in linea con l'obiettivo allo 0,99%. Gliper perdite su crediti sono aumentati del 31% in euro costanti rispetto al 2021, quando la banca ha rilasciato accantonamenti in diversi paesi. Il gruppo ha aggiunto accantonamenti aggiuntivi per ipotesi macro aggiornate."Il 2022 è stato un altro anno positivo per Santander poiché abbiamo compiuto ulteriori progressi nell'accrescere la nostra base di clienti in modo redditizio, pur mantenendo un bilancio solido come una roccia - ha commentatodel Banco Santander - Di conseguenza, abbiamo ottenuto una crescita dell'utile per azione del 23% mentre il dividendo in contanti per azione è aumentato del 16%".Nel, la bancadi continuare a generare un'ulteriore crescita redditizia, mirando a una crescita dei ricavi a due cifre, un RoTE superiore al 15%, costo del rischio inferiore all'1,2%, un cost to income ratio del 44-45% e un CET1 superiore al 12%.