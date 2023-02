Cina, il settore servizi torna a espandersi a gennaio

(Teleborsa) - L'attività del settore dei servizi in Cina registra ungrazie all'allentamento delle restrizioni Covid che hanno sostenuto la ripartenza delle attività commerciali.A gennaio,stilato congiuntamente daè aumentato a 52,9 punti, dai 48 punti di dicembre superando anche le aspettative degli analisti che erano per una salita fino a 51,6 punti.Ciò ha segnato lacinese, in cinque mesi, in quanto l'indice terziario risulta superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).