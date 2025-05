Nielsen, mercato pubblicitario in positivo a marzo (+1,8%)

(Teleborsa) - Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultatirelativi al mercatonel mese di. Questi vedono gliin Italia chiudere il mese a +1,8%, che conferma la crescita già registrata a gennaio. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti" (OTT), l’andamento nel cumulato gen./mar. del 2025 si attesta a +0.9%."Il mercato pubblicitario nel mese di marzo ha confermato il trend positivo osservato già nei primi 2 mesi dell’anno, con otto dei dieci settori a maggiore investimento che hanno contribuito significativamente alla crescita, apportando un incremento che supera i 7 milioni di euro. Questo dato sottolinea una dinamica incoraggiante della spesa pubblicitaria – sottolinea, Country Leader Italia –. Tuttavia, un elemento di cautela emerge dall'analisi dell'indice di fiducia dei consumatori e delle imprese, che mostra una flessione a cominciare dal mese di febbraio di quest’anno. Questo calo della fiducia, verosimilmente legato all’”effetto dazi”, potrebbe rappresentare un segnale di potenziale rallentamento economico futuro, con ripercussioni sulla propensione al consumo e agli investimenti che monitoreremo nelle prossime settimane".Relativamente ai singoli mezzi, laè in crescita sia nel solo mese di marzo (+2,2%) che nel cumulato gennaio/marzo (+1,8%). Ie isono in calo rispettivamente del -2% (cumulato gen./mar. -4,4%) e del -8,9% (cumulato gen./mar.-6,1%). In crescita del 9,9% la Radio (cumulato gen./mar. +7,5%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo delnel cumulato gen./mar. 2025 chiude con un +2,6% (-2,1% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo per l’(Transit e Outdoor) che cresce nel periodo cumulato gen./mar. del 3%. In calo sia il, che nel periodo cumulato segna un 3,2%, che il, che segna un -7,8%.Sono 15 iin crescita nel mese di marzo, il contributo maggiore è portato da Alimentari (+7,2%), Servizi professionali (+54%), e Enti/Istituzioni (+61,6%). In calo a marzo gli investimenti di Distribuzione (-18,7%), Turismo/Viaggi (-21,1%), e Bevande/Alcoolici (-15,9%).Relativamente aicon la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio/marzo 2025, l’andamento positivo di Enti/Istituzioni (+38%), Abitazione (+14,5%) e Servizi professionali (+35,1%). In calo invece Informatica/Fotografia (-58%) e Distribuzione (-15,8%)."Si evidenzia l’andamento delche, dopo 5 mesi in negativo torna in positivo a marzo grazie agli investimenti su Internet (+72%), Radio (+24%) e Tv (+1%) – ha aggiunto Luca Bordin –. Torna in negativo, invece, il settoredopo 3 mesi di segno positivo. Il settore è in calo su tutti i mezzi ad eccezione dell’Out of Home. Si evidenzia, in particolare, il calo delle categorie Vini/Champagne/Spumani (-64%) e Liquori (-95%)".