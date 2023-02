Gennaio in rally e Piazza Affari batte il BTP nel decennio

(Teleborsa) - Scende il prezzo del gas, calano i segnali di inflazione e subito i mercati corrono ai ripari col miglior rally dal 2009. Proprio così, a guardare quanto successo in queste prima settimane del 2023 sembra un film totalmente diverso da quello drammatico di ribassi del 2022. Ae allo stesso tempo l'entusiasmo su unaEppure in tanti preferiscono restare alla finestra di fronte a una volatilità che non accenna a rallentare e che l'anno scorso era costato uno sciacquone del 20% circa per le azioni e del 16% per il mondo delle obbligazioni. Come mai era successo nella storia dei mercati. Ma a questo punto la domanda che circola di più tra i risparmiatori è quella seLa storia ci aiuta ad interpretare le mosse degli investitori e, numeri alla mano, il pendolo vira dalla parte dell'equity. Guardando infatti indietro agli ultimi 10 anni, alla performance del Btp a 10 anni, e agli indici di Piazza Affari emerge un confronto edificante. Da una parte il, con una volatilità anche abbastanza rilevante considerando i diversi momenti storici e l'attenzione di volta in volta sul Paese; dall'altra Piazza Affari ha, comprendendo iltornate fortemente protagoniste sui mercati internazionali per la propensione all'export. All'interno del listino emergono infatti alcune eccellenze interessanti che sottendono trend di lungo periodo di competitività del Paese.A guidare i rialzi nell'ultimo decennio troviamo infatti aziende comeche hanno catalizzato la leadership raggiunta sui mercati internazionali nelle rispettive nicchie di mercato delle pompe industriali e apparecchi acustici che ne fanno veri e propri campioni del "made in Italy". Sul terzo gradino del podio il boom di domanda di semiconduttori non ha lasciato indietroe a seguite due società apprezzate dagli investitori comenei farmaci per malattie rare edella famiglia Garrone che negli ultimi anni s'è rifocalizzata sulle rinnovabili abbandonando il vecchio business della raffinazione.Nella top ten delle soddisfazioni di Piazza Affari compaiono anche un paio di finanziari condopo l'acquisizione di Fondiaria e la successiva integrazione e tra le banche svettache ha superato tutti i rivali puntando su un modello di business trasparente e sostenibile basato sulla qualità delle soluzioni e dei propri banker nella consulenza, tracciando una crescita unica nel private banking.L'altra faccia della medaglia vede. Concludendo, a dispetto degli umori dei mercati e dell'impatto di eventi così impattanti come quelli registrati nel 2022, la fiducia degli investitori per i mercati esce vincente nel confronto di lungo periodo con le azioni che vincono il tanto conclamato derby contro i bond.