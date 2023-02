Gridspertise e STMicroelectronics consolidano collaborazione ventennale per contatori intelligenti negli Usa

(Teleborsa) -, player globale dedicato a supportare i gestori dei sistemi di distribuzione di tutto il mondo nell'accelerare la trasformazione digitale delle reti elettriche, e(ST), leader mondiale nel mercato deicon clienti in tutte le applicazioni dell'elettronica, hanno annunciato oggi, in occasione di DistribuTECH 2023, di essere entrati in una nuova fase della loro collaborazione a lungo termine sulle tecnologie dei contatori intelligenti.Latra le due società è iniziata nei primi anni 2000 con uno degli azionisti di Gridspertise, Enel; oggi più di 65 milioni di contatori intelligenti Gridspertise installati in Spagna, Europa dell'Est e America Latina utilizzano le tecnologie di Power Line Communication (PLC) fornite da ST. Inoltre, nei contatori intelligenti di Gridspertise per l'Italia è stato integrato il più recente system-on-chip per PLC di ST, che consente un canale dipressoché in tempo reale, sicuro in termini, per i: la cosiddetta tecnologia Chain 2. Ora Gridspertise e ST stanno collaborando per estendere Chain 2 a nuove soluzioni di metering dell'offerta Gridspertise per renderla adatta agli Stati Uniti e ad altre aree geografiche.Per i clienti finali, lamigliora la consapevolezza riguardo all'energia consumata e prodotta, oltre a permettere una moltitudine di nuovi servizi avanzati, che semplificano l'utilizzo dell'energia attraverso la. La tecnologia Chain 2 incoraggia un ruolo più attivo di tutti gli attori del mercato dell'energia, nonché l’integrazione didistribuite. Ad esempio, la tecnologia permette di consigliare al cliente finale comportamenti mirati in base ai dati prodotti in tempo reale dal suo sistema di generazione, come i. Inoltre, consente al contatore intelligente di raccogliere dati in tempo reale sul consumo degli elettrodomestici, che possono essere utilizzati, ad esempio, per modulare la potenza di carica di una stazione di ricarica per veicoli elettrici in base alla capacità disponibile e alla domanda di ulteriore energia in casa.Gridspertise e ST stanno collaborando anche in molti altri settori. Oltre a lavorare sullo standard di comunicazione ANSI C per il mercato statunitense, le Società stanno collaborando per l'adozione dei più recenti standardneidi Gridspertise, per migliorare ulteriormente l'interoperabilità e l'intercambiabilità tra dispositivi e sistemi.“La collaborazione con altri leader del settore è fondamentale per accelerare la digitalizzazione della rete e promuovere un ruolo attivo degli utenti finali nella transizione energetica,” ha dichiarato, Chief Technology Officer di Gridspertise. “Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione strategica con STMicroelectronics sfruttando le best practice condivise per lo sviluppo di soluzioni innovative che servono un numero sempre maggiore di mercati e offrono vantaggi a nuovi clienti, a partire dagli Stati Uniti dove Gridspertise sta potenziando le proprie attività attraverso la sua piattaforma nordamericana per supportare al meglio i gestori delle reti elettriche e le utility della regione”.“ST continua a sviluppare e a contribuire all'attività in rapida crescita di Gridspertise offrendo il suo esclusivo know-how di sistema, un supporto dedicato e soluzioni pronte all'uso basate sulle sue avanzate capacità di integrazione dei semiconduttori”, ha aggiunto, Direttore Generale della Divisione Industrial and Power Conversion di STMicroeletronics nel Gruppo Analog, MEMS & Sensors. “Continuiamo e rafforziamo la nostra collaborazione in qualità di provider di tecnologie chiave per le soluzioni e i servizi di Gridspertise, al fine di realizzare insieme reti intelligenti e sostenibili che siano robuste, sicure, resilienti e affidabili”.Quest'ultimo passo della collaborazione tra Gridspertise e ST è perfettamente in linea con la missione di Gridspertise di realizzare una nuova era di reti intelligenti sostenibili e affidabili, più che mai opportuna nell'attuale contesto statunitense, dove le nuove politiche federali hanno dato il via a un'ondata di investimenti nellae nelladella rete. Insieme, ST e Gridspertise stanno favorendo la penetrazione di nuove fonti energetiche sostenibili flessibili e distribuite e la partecipazione attiva dei clienti finali attraverso reti sempre più digitalizzate.Entrambe le Società hanno filiali negliper confrontarsi direttamente con le aziende tecnologiche, i gestori della rete elettrica, i responsabili politici e le autorità di regolamentazione, accelerando il futuro elettrico della regione.