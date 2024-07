Sicurezza informatica nel settore finanziario: protocollo d'intesa Min. Interno - CERTFin

(Teleborsa) -oggi a Roma iltra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il CERTFin (Computer Emergency Response Team del settore finanziario italiano, presieduto dalla, il centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione Bancaria Italiana),e, firmata daDirettore centrale per la Polizia Scientifica e la, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, da Pierfrancesco Gaggi, Vice Direttore Generale per l’Innovazione e i Sistemi di pagamento di Abi, dal Dott. Claudio Impenna, Capo del Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento della Banca d’Italia, entrambi nella loro qualità di co-Presidenti del Comitato Strategico dele da, Direttore operativo del CERTFin e Segretario Generale di ABI Lab, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza informatica dei sistemi finanziari attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione in attività di prevenzione e risposta alle minacce cibernetiche.ha una durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e prevede la realizzazione di diverse iniziative, tra cui la gestione coordinata degli incidenti di sicurezza, attività di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza cibernetica, e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di supporto per migliorare la collaborazione.Il Ministero dell’Interno e il CERTFinper rafforzare ancora di più la sicurezza del sistema finanziario italiano.