ABK Group, commessa da 10 milioni di euro negli USA

(Teleborsa) -(ABK Group), società italiana attiva nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, ha ottenuto unaper l'anno 2024 da uno dei più importanti player del settore negli Stati Uniti, a seguito del lancio sul mercato della tecnologia FullVein3D di seconda generazione (che ricrea le venature dei materiali naturali)."La tecnologia FullVein3D è oggi una delle innovazioni più all'avanguardia nel settore perchè, grazie alle vaste possibilità di utilizzo e all'impatto sull'ambiente e sulle persone, è destinata a cambiare gli standard dell'industria e di consumo - ha commentatodi ABK Group - L'innovazione tecnologica e l'attenzione verso le nuove opportunità offerte dalla ricerca hanno sempre contraddistinto la nostra azienda, permettendoci di offrire soluzioni in grado di rispondere alle necessità del mercato e ai consumatori più esigenti. Il successo negli Stati Uniti è motivo di orgoglio per noi, in quanto questo mercato è sempre stato precursore di nuovi trend".