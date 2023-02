Infrastrutture, via libera CIPESS Pedemontana piemontese e altre opere

(Teleborsa) - Nella seduta odierna ile lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro d Giancarlo Giorgetti, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, salute, ricostruzione post sisma."Con un certo orgoglio oggi portiamo a compimento una serie di richieste che dci vengono dai territori, a partire dal tema delle infrastrutture sul sistema filo-viario di Verona", ha affermato il S, ricordando che il progetto veronese risale addirittura al 1986.A proposito delle, il Comitato ha approvato lper la realizzazione delsino ad un importo di circa 92,38 milioni di euro,il progetto definitivo diai soli fini della definizione del nuovo limite di spesa n circa 384,45 milioni di euro,(parcheggio bus extra urbani nell’area ferroviaria ex "Officine Rialzo"- via Capruzzi con un limite di spesa di circa 6,4 milioni di euro).In ambito, il CIPESS ha approvato ilfra le Regioni e le Province Autonome delle(SSN) dell’anno 2022, ammontanti a, già al netto della somma pari a 764 milioni di euro da destinare al Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci innovativi. Il CIPESS ha poialle Regioni a statuto ordinario e alla Regione sicilianaalla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2022quali, tra le altre, il concorso al finanziamento dele il finanziamento di unaper il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN."Ci sono variedei vari Ministeri", ricorda ancora Morelli, citando nello specifico un l'aggiornamento sulle attività del commissario della, riguardo le varianti delle stazioni "Fori imperiali" e "Piazza Venezia",ed il tema delleIl CIPESS infatti è stato informato sullo stato di attuazione delle delibere in materia di attività green della SACE. "Nel 2022 sono state deliberate n.- si legge nel comunicato - per unpari ae unpari a. A livello di settore merceologico, le operazioni emesse riguardano principalmente il settore delle infrastrutture e delle costruzioni (46%) e delle energie rinnovabili (25%), mentre a livello di obiettivo ambientale perseguito, la maggior parte delle operazioni si riferisce all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico. Da inizio operatività (dicembre 2020) al 31 dicembre 2022 risultano deliberate 334 operazioni, per importo finanziato pari a euro 8.749 milioni ed impegno garantito pari a euro 5.283 milioni".