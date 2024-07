Infrastrutture, MIT: 545 milioni di cofinanziamento Ue a progetti italiani

(Teleborsa) - Approvata ieri, martedì 16 luglio, dal Comitato CEF (lo strumento finanziario UE per le reti TEN-T),3. Lo riferisce il MIT in una nota. Delle 37 proposte presentate dall’Italia, 16 sono state valutate positivamente con un’assegnazione complessiva didei lavori della tratta transfrontaliera della Torino-Lione per 405 milioni di euro (700 milioni complessivamente assegnati tra Italia e Francia); la progettazione esecutiva della parte ferroviaria del Ponte sullo Stretto per circa 25 milioni di euro e la seconda fase della tratta di accesso al Brennero, Fortezza-Ponte Gardena, per circa 69 milioni di euro.destinatarie di contributi europei, rientrano azioni rivolte all’attrezzaggio di bordo dell’ERTMS, allo sviluppo degli hub urbani di Genova, Bologna e Napoli e di parcheggi sicuri per mezzi pesanti, a soluzioni tecnologiche per la gestione del traffico aereo, nell’ambito dell’iniziativa "Cielo Unico Europeo", ai sistemi di trasporti intelligenti stradali e eCall, all’interoperabilità ferroviaria, alla digitalizzazione delle informazioni logistiche e alle applicazioni telematiche anche nel settore marittimo per lo scambio di informazioni attraverso l’interfaccia unica nazionale (National Maritime Single Window).Il vicepresidente del