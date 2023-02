IONOS Group debutta a Francoforte: prima grande IPO del 2023

IONOS Group

Porsche

United Internet

JP Morgan

Deutsche Bank

BNP Paribas

Barclays

Goldman Sachs

Commerzbank

(Teleborsa) -, leader europeo per le soluzioni di hosting e cloud, ha. La quotazione dell'azienda tedesca è considerata un termometro importante per lo stato di salute delle IPO europee, anche perché si tratta dello sbarco in Borsa più grande da quello dilo scorso settembre Prima della quotazione, il capitale sociale di IONOS Group era detenuto da(75,1%) e Warburg Pincus (24,9%). Ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe, United Internet deterrà ora ile Warburg Pincus deterrà ildelle azioni della società.Sempre ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe,pari a 336 milioni di euro dall'operazione, mentre isaranno di circa 447 milioni di euro al prezzo di offerta finale (18,40 euro). Il, ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione greenshoe, è pari al 17,3%.Il prezzo finale dell'offerta implica undi 3,93 miliardi di euro e unadi mercato di 2,59 miliardi di euro.L'IPO è statacongiunto di, Berenberg,(ciascuno Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners),(ciascuno Joint Bookrunners),, DZ Bank e Landesbank Baden-Württemberg (ciascuno Co-Lead Manager).IONOS Group offre un ampio portafoglio di prodotti e servizi, tra cui presenza e produttività sul Web, nonché soluzioni cloud. I prodotti si rivolgono principalmente alle(PMI) e ai, ma anche ai clienti delle grandi imprese e agli utenti privati. Al 30 settembre 2022, IONOS impiegava 4.239 dipendenti in nove paesi in cui il gruppo ha sedi.sono aumentati del 18,7% a 953,6 milioni di euro nei nove mesi al 30 settembre 2022. L'è aumentato del 35,9% a 78 milioni di euro nello stesso periodo.