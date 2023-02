RFI, aggiudicati i lavori per Circonvallazione Ferroviaria di Trento

Webuild

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (), società del Gruppo FS Italiane, haper la progettazione esecutiva e la realizzazione dellaal consorzio di imprese composto da(capofila del raggruppamento), Ghella, Collini Lavori e Seli Overseas.La gara ha un, finanziati anche con i fondi del PNRR. Per la realizzazione dell'opera è stata nominata la Commissaria Straordinaria Paola Firmi, Vice Direttrice Generale Sviluppo e Standard di RFI.Il progetto mira a, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l'attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero. Inoltre, l'opera è inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo ed è uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza, accesso sud al predetto tunnel del Brennero.L'intervento prevede la realizzazione di unadi circa 13 chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona - Brennero, all'altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva.