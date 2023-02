TotalEnergies scivola a Parigi nonostante utili record nel 2022

TotalEnergies

(Teleborsa) -, gruppo francese di petrolio e gas, ha chiuso il 2022 con un utile netto di 20,5 miliardi di dollari, in crescita del 28% rispetto al 2021, realizzando il profitto più alto mai registrato dalla major francese.Escluse le perdite contabili legate al suo ritiro dalla Russia, pari a quasi 15 miliardi di dollari, l'utile netto rettificato della società ammonta a 36,2 miliardi di dollari.Il gruppo ha previsto un dividendo di 3,81 euro ad azione per il 2022, di cui 1 euro di dividendo eccezionale già versato nel dicembre 2022.Alla borsa di Parigi il titoloviaggia in ribasso mostrando un decremento dell'1,98%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 57,31 Euro. Primo supporto individuato a 55,57. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 59,05.