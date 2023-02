Webuild (in consorzio), commessa da 934 milioni per Circonvallazione ferroviaria Trento

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha da Rete Ferroviaria Italiana l'aggiudicazione della(Lotto 3A) perdi valore complessivo. Il consorzio è guidato da Webuild (55% di quota totale) e progetterà e realizzerà circa 13km di nuova linea ferroviaria, quasi tutta in sotterraneo, nell'ambito del quadruplicamento dell'alta velocità Fortezza-Verona in prosecuzione della Galleria di Base del Brennero.Per l'esecuzione dei lavori, si stima saranno, diretti e di terzi, con un indotto importante per tutta la filiera. Il Lotto 3A è inserito nel PNRR tra i progetti strategici per il potenziamento della mobilità sostenibile in Italia.Ad eseguire i lavori sarà per il 55% il gruppo Webuild (51%e 4%), insieme a(35%) e(10%).Il progetto prevede la realizzazione di una galleria naturale, la Galleria Trento (circa 10,6km di lunghezza), e di due brevi tratte in superficie in affiancamento alla linea esistente. Per scavare la Galleria Trento saranno impiegate, che affronteranno lo scavo 2 da sud, in direzione nord, e 2 da nord, in direzione sud. La tecnologia così impiegata permetterà di avanzare con gli scavi di circa 15-20 metri al giorno, con benefici per i complessivi tempi di realizzazione dell'opera.