Palingeo, commessa da 11,3 milioni di euro per ristrutturazione Canale Cavour

Palingeo

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della geotecnica e della geognostica,, in associazione temporanea d'impresa con Bertini Costruzioni e Allara, per conto dell'. La gara riguarda l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione del Canale Cavour - Tratto 6 "Rilevata Dora" e Tratto 8 - 1° lotto (Vercelli).I lavori, dal valore complessivo di circa 25 milioni di euro, di cui, saranno eseguiti nel 2025 e nella prima metà del 2026. Gli interventi previsti comprendono il consolidamento delle sponde tramite iniezioni cementizie e miscele consolidanti speciali, oltre al ripristino delle barriere di contenimento per garantire la sicurezza e la piena funzionalità del canale a lungo termine.Questo nuovo contratto contribuisce a rafforzare ildi Palingeo, portandolo a un valore complessivo di oltre, con un orizzonte temporale fino al primo semestre del 2027. Tale valore rappresenta un nuovo record storico per la società."Questo importante progetto di manutenzione straordinaria sul Canale Cavour conferma la nostra capacità di realizzare interventi complessi su infrastrutture critiche, dimostrando ancora una volta l'eccellenza tecnica e operativa di Palingeo nel settore delle grandi opere civili - ha commentato l'- Si tratta della commessa più rilevante appaltata dal Consorzio Ovest Sesia. Il Canale Cavour è una delle opere irrigue più significative a livello europeo".