Nocivelli APB, maxi commessa da 500 milioni a Torino: titolo sospeso per eccesso di rialzo

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -si è aggiudicata gara per la realizzazione del nuovo "della Città di Torino, Lotto 1 "Polo della Sanità e della Formazione Clinica e del Polo della Ricerca" insieme al. Il progetto, del valore complessivo di, prevede la costruzione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, CTO e Sant'Anna. Il contratto di PPP (Partenariato Pubblico Privato) avrà una durata di, di cui 5 anni di lavori per la realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche e i successivi 25 anni di gestione dei servizi a corredo dell’opera.Il titolo di Nocivelli ABP è stato sospeso per: l'ultimo prezzo battuto è stato diIl Consorzio Stabile SIS si occuperà di eseguire le opere edili, mentre Nocivelli ABP sarà deputata alla realizzazione di tutte le. La gestione dei servizi di facility management e del servizio energia sarà invece affidata ad entrambe le società.Il valore complessivo deiper l’intera durata della concessione (30 anni) è di, comprensivi di oneri finanziari e opere e servizi di competenza sia del Consorzio Stabile che di Nocivelli ABP.Ildi Nocivelli ABP passerà dagli 850 milioni stimati in occasione dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2024 a