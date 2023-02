Euronext, S&P migliora rating a BBB+ con outlook stabile

Euronext

(Teleborsa) -su, la principale infrastruttura di mercato paneuropea. La decisione dell'agenzia di rating riflette la forte generazione di cassa e le capacità di deleveraging di Euronext a seguito dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, nonché la politica di investimento rivista di Euronext Clearing, che ha ridotto significativamente il rischio per Euronext."Questo aggiornamento è unche abbiamo intrapreso a seguito dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana - ha commentatodi Euronext - Dal closing dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, abbiamo proseguito il nostro percorso di deleveraging, passando da 3,2x indebitamento netto a EBITDA al closing, a 2,6x a fine 2022"., con un profilo commerciale forte e diversificato - ha aggiunto - In combinazione con la nostra solida posizione finanziaria riconosciuta e la forte generazione di cassa , e il nostro solido track record nei progetti di integrazione post-fusione, siamo nella posizione giusta per cercare possibili opportunità di crescita esterna , in linea con la nostra disciplinata politica di impiego del capitale".