EuroGroup Laminations, debutto senza scossoni a Piazza Affari

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, leader a livello mondiale nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, haa Piazza Affari. Le azioni hanno infatti terminato la prima seduta su Euronext Milan a quota 5,50 euro, per una capitalizzazione di 922 milioni di euro. In fase di collocamento , ha raccolto 393 milioni di euro (432 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment).Il titolo ha aperto a quota 5,50 euro per azione e ha toccato un massimo di 5,90 euro per azione in mattinata, prima di perdere terreno e terminare le contrattazioni sul minimo di seduta. La seduta odierna è stata negativa per Piazza Affari e gli altri mercati europei. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 53.965.993,584 euro, iconclusi sono stati 10.200 e lepassate di mano 8.651.623.EuroGroup Laminations rappresenta lae porta a 224 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. Quella della società lombarda è anche la quinta ammissione sudal lancio dell’iniziativa a giugno 2022, portando a 112 il numero totale dello società Euronext Tech Leaders.