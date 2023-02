Ascopiave, Mediobanca alza target price e conferma Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha alzato a(da 3,86 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando lasul titolo. La scorsa settimana il CdA di Ascopiave ha approvato il piano strategico 2022-2026 , prevedendo un EBITDA al 2026 pari a 133 milioni di euro e un risultato netto al 2026 pari a 41 milioni di euro."Abbiamo aggiornato le nostre stime, tenendo conto principalmente dell'ulteriore contributo all'EBITDA dei nuovi asset di generazione da fonti rinnovabili e della cessione delle partecipazioni in EstEnergy e HeraComm - si legge nella ricerca - In media, abbiamo aumentato le nostre stime dell'8% annuo a livello di EBITDA e abbiamo ridotto le nostre stime di utile netto e indebitamento netto rispettivamente del 17% e del 9%. La nostra stima di 126 milioni di euro per l'EBITDA 2026 è inferiore al l'obiettivo di 133 milioni di euro della società, principalmente a causa della nostra".Mediobanca afferma che Ascopiave "offre, basata su un'esposizione quasi totale alla distribuzione regolamentata del gas e un'elevata visibilità sul valore delle sue partecipazioni in EstEnergy e HeraComm". Viene calcolato che l'attuale prezzo delle azioni implica un massiccio sconto del 23% sul valore della RAB dell'attività di distribuzione del gas.Intanto, è buona la performance di, che si attesta a 2,795 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,827 e successiva a 2,917. Supporto a 2,737.