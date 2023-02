Consumi gas ottobre-novembre, crolla quota russa

(Teleborsa) - "A ottobre e novembresono stati del, spingendosi oltre l'obiettivo di riduzione del 15% concordato lo scorso anno. Contemporaneamente gli sforzi per diversificare le forniture hanno dato risultati: nelle prime cinque settimane del 2023 il gas pervenuto da gasdotti dalla Russia ha rappresentato circa il 7,5% del totale delle importazioni europee di gas, a fronte del 37% sulla media 2021".Questi i dati forniti dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo che sono stati presentati ai ministri.sono più che raddoppiate, daalGentiloni ha anche sottolineato che i livelli delle scorte di gas dell'Ue si attestano a circa il 75%, solo marginalmente inferiori a quanto si attestavano all'inizio della stagione invernale. "Ildovrebbe consentire ai governi di rimuovere gradualmente le misure di supporto sull'energia e rendere quelle rimanenti più mirate. Li incoraggiamo a muoversi in tal senso.nei mesi a venire per migliorare la qualità delle, ha detto. "Ma per essere chiari non siamo fuori pericolo. I prezzi dell'energia restano ben superiori ai livelli visti negli anni passati e potrebbero restare volatili - ha detto ancora Gentiloni - mentre le penurie sulle forniture potrebbero riemergere nei prossimi mesi. Per questo intendiamoTra le buone notizie, anche il fatto che iQuesto in parte è dovuto al successo delle nostre politiche, inclusa quella di supporto tramite lo strumento SURE, che ha evitato la distruzione di molti posti di lavoro e il calo dei tassi di attività che è stato osservato per esempio negli Usa", ha sostenuto Gentiloni.che anche negli Usa la disoccupazione è scesa ai minimi storici e il tasso di posti vacanti è superiore rispetto a quello che si registra nell'Ue. Comunque anche secondo GentiloniLa prima è legata all'inflazione all'erosione del potere di acquisto in un contesto in cui la crescita delle retribuzioni deve restare coerente con gli obiettivi di intervenire sull'alta inflazione. Nel 2022 - ha detto l'eurocommissario - i salari sono aumentati ma non hanno tenuto il