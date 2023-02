L'Ecopillola di Andrea Ferretti - l'IRA di Biden: transizione ecologica o protezionismo mascherato?

Tesla

(Teleborsa) - I contenuti e gli effetti del contestatissimosono al centro dell'ultima, economista e professore universitario, che spiega la portata della legge protezionistica varata dagli USA e la risposta europea, che deve trovare ancora un punto di compromesso.Si tratta di un programma dell'amministrazione Biden chedi dollari dinegli Stati Uniti. A a titolo di esempio, a livello di aziende, questi sussidi sostengono la produzione e l'utilizzo delle tecnologie green più avanzate, mentre a livello di privati sostengono ad esempio l'acquisto di veicoli elettrici e l'efficientamento energetico delle abitazioni.Il punto delicato è che il programma ha un, tutto teso ad, non nell'ambito di una sana competizione, ma grazie a sussidi monstre in grado ditra i Paesi. Le agevolazioni dell'IRA, ad esempio, scattano solo sugli acquisti di beni prodotti e/o assemblati negli Stati Uniti o su prodotti che contengano componenti Made in USA. Tanto per capirci, il consumatore texano riceverà questicostruita in Germania. Di conseguenza, da una parte si limita l'export di tecnologia green verso gli Stati Uniti e dall'altra la, non solo i siti produttivi delle, ma anche gli investimenti ed il know europeo legato alle tecnologie green più avanzate, aprendo dei vuoti pericolosi nelle filiere europee.Il 1° febbraio scorso la signoraha presentato un, volto a favorire la transizione ecologica in Europa ed a contrastare l'IRA. Il punto focale del documento, poi ripreso nelle conclusioni del recente Consiglio Europeo, prevede l'ampliamento della possibilità, per diversi Paesi europei, dialle imprese operanti nei settori della transizione verde e prevede anche laLaè che contrastare l'IRA di Biden, allentando a dismisura le maglie degli aiuti di Stato,con ampia capacità di spesa come la Germania e paesi con forti vincoli di bilancio come l'Italia. A questoproposito il presidente di Confindustria Bonomi ci ricorda che, nel 2022, su 540 miliardi di aiuti di Stato approvati, il 50% era a favore della Germania il 30% era a favore della Francia, solo il 5% a favore dell'Italia. A questo proposito la posizione del nostro governo favorevole ad una politica di aiuti mirati, temporanei e proporzionati è stata giustamente recepita nelle conclusioni del recente vertice europeo.Laè che, allora, una risposta efficace alla politica protezionistica USA passa per un mix composto da: la continuazione di unper ridurre l'impatto protezionistico dell'IRA; unada parte dei diversi paesi;che, emettendo debito comune europeo, protegga la competitività del nostro tessuto industriale. La partita è appena iniziata il prossimo round è fissato a Bruxelles il 23 e il 24 marzo.