Antitrust UE valuterà acquisizione di Figma da parte di Adobe

Adobe

(Teleborsa) - L'la transazione con cui, software house statunitense quotata al Nasdaq, intende, una piattaforma di progettazione collaborativa, per circa 20 miliardi di dollari in contanti e azioni Anche se l'accordo èdell'UE per una revisione, la Commissione UE ha comunicato che Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia gli hanno chiesto di rivedere l'accordo."La transazionenel mercato della progettazione di prodotti interattivi e del whiteboarding software, che è probabilmente esteso almeno al SEE (Spazio economico europeo) e, quindi, nei paesi di riferimento", ha affermato la Commissione."La Commissione ora. Adobe non può implementare la transazione prima di aver notificato e ottenuto l'autorizzazione dalla Commissione", è stato sottolineato.