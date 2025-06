Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 42.305 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.936 punti.In rialzo il(+0,71%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,5%).(+1,15%),(+0,89%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,29%),(+2,00%),(+1,87%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,34%),(+3,94%),(+3,62%) e(+3,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,10%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,82%.scende del 2,22%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.