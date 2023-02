Kraft Heinz, vendite trimestrali sopra le attese grazie ad aumento prezzi

Kraft Heinz

(Teleborsa) -, colosso alimentare statunitense, ha registratoin aumento del 10% a 7,4 miliardi di dollari, superiori rispetto ai 7,27 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv). Le vendite nette organiche sono aumentate del 10,4%, mentre i prezzi sono aumentati di 15,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è aumentato del 447,9% a 887 milioni di dollari. L'utile per azioneè stato di 0,85 dollari, in aumento del 7,6%.Nell', le vendite nette sono aumentate dell'1,7% a 26,5 miliardi di dollari. L'utile netto è aumentato del 131,3% a 2,4 miliardi di dollari."Il 2022 è stato unper Kraft Heinz, con ottimi risultati e chiudendo il quarto trimestre con un solido slancio che ci posiziona bene per il 2023", ha affermato il. "I risultati sono stati ancora più impressionanti considerando il difficile contesto operativo, con livelli record di inflazione e interruzioni della catena di fornitura, a cui i nostri team hanno risposto con agilità", ha aggiunto.L'azienda prevede una crescita delle vendite nette organiche neldal 4 al 6% rispetto al 2022. L'EPS rettificato dovrebbe essere compreso tra 2,67 e 2,75 dollari, al di sotto della stima media degli analisti di 2,77 dollari per azione (secondo dati Refinitiv).