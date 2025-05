Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

sanitario

finanziario

utilities

United Health

Nike

Dow

American Express

Alphabet

Alphabet

MercadoLibre

Moderna

Palo Alto Networks

Illumina

Kraft Heinz

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,91%), che ha toccato 41.860 punti; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,61%, scendendo fino a 5.845 punti. In ribasso il(-1,34%); come pure, in rosso l'(-1,43%).L'attenzione degli investitori è stata catalizzata dall'esito del voto sul disegno di legge sul bilancio degli Stati Uniti con in timori che possa mettere ancora più sotto pressione il già ampio deficit del Paese.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,37%),(-2,05%) e(-1,91%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,12%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,43%.(+2,87%),(+2,79%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,82%.In perdita, che scende del 6,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,75 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,55%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 229K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 50,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 50,6 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,15 Mln unità; preced. 4,02 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%).