Milleproroghe, Governo preannuncia fiducia alla Camera

(Teleborsa) - Il Governo ha preannunciato che porrà la questione di fiducia alla Camera sul dlDalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio emerge che la fiducia dovrebbe esser posta martedì 21 febbraio (con la discussione generale sul testo che avrà inizio dopo il voto finale sul dl Carburanti) per essere votata mercoledì 22. Voto finale atteso per giovedì 23 visto che il testo scade il 27 febbraio.Bocciate finora tutte le proposte di modifica a parte un paio di maggioranza tra cui una che proroga le misure riguardanti le assemblee societarie a distanza.Bocciato un emendamento sul. A prima firma Patuanelli, ne riprendeva uno sostanzialmente identico di Fratelli d'Italia, ritirato in commissione per il parere negativo del Tesoro e che prevedeva la proroga a giugno deStop anche a un emendamento del Pd che prevedeva di rendere strutturale la ricetta elettronica. Durante la discussione in commissione, la misura è stata prorogata e c'è stata una raccomandazione affinchè possa diventare strutturale ma - come spiegato in Aula dal relatore Alberto Balboni - in questo decreto andare oltre la proroga "sarebbe stato inammissibile". "Auspichiamo - ha sottolineato Balboni - che nelFiducia anche sulLa discussione generale sul provvedimento avrà inizio domani alle 11. La fiducia, ha stabilito la Capigruppo, verrà votata lunedì 20 febbraio dalle 14.30. Il voto finale sul provvedimento arriverà il 21 febbraio alle 13.30. Le dichiarazioni di voto di voto (dalle 12) saranno trasmesse in diretta televisiva,