AutoNation, trimestrale oltre le attese corona 2022 positivo

AutoNation

(Teleborsa) -, il rivenditore automobilistico più grande degli Stati Uniti, ha riportato un utile per azione del quarto trimestre 2022 pari a 5,72 dollari (-3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima) e undi 6,37 dollari (+11%). L'utile netto è stato di 286,4 milioni di euro (-26%), mentre l'di 319,2 milioni di euro. Ilè stato di 6,7 miliardi di dollari, in aumento del 2%.I risultati sono stati migliori delleper un utile per azione di 5,83 dollari su un fatturato di 6,52 miliardi di dollari, secondo Refinitiv."I nostri risultati del quarto trimestre hanno coronato, poiché i nostri associati hanno ottenuto risultati fornendo al contempo un'esperienza clienti superiore - ha commentato il- Abbiamo chiuso l'anno alla grande con risultati record per l'intero anno per i servizi post-vendita e finanziari per i clienti. Continuiamo a performare bene nell'attuale contesto, adottando allo stesso tempo passi significativi per affrontare la trasformazione del settore".per l'intero anno 2022 sono stati un record di 1,7 miliardi di dollari."Durante l'anno, abbiamo, introdotto ulteriori soluzioni di trasporto e sfruttato il nostro forte flusso di cassa per finanziare investimenti e restituire il capitale agli azionisti", ha aggiunto Manley.