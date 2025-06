H&M, vendite in leggero calo nel secondo trimestre. Positive a giugno

H&M

(Teleborsa) -, colosso svedese dell'abbigliamento, ha comunicato che lein valute locali sono aumentate dell'1% nel(al 31 maggio 2025), con un calo del 4% dei negozi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo queste chiusure, le vendite sono aumentate del 3%. Convertite in corone svedesi, le vendite nette sono ammontate a 56.714 milioni di corone svedesi (vs 59.605 lo scorso anno), pari a circa 5,1 miliardi di euro. Le vendite nette in corone svedesi sono state influenzate negativamente da un effetto cambio di circa 6 punti percentuali dovuto al rafforzamento della corona svedese.L'è stato di 31.425 milioni di corone svedesi (vs 33.569), che corrisponde a un margine lordo del 55,4% (vs 56,3%). Ilal netto delle imposte è stato di 3.962 milioni di corone svedesi (vs 5.0641).H&M spiega che la composizione delleè "buona". Nel corso del trimestre, le scorte hanno registrato un andamento positivo, con un tasso di crescita significativamente inferiore dell'1% rispetto all'aumento dell'11% registrato nel primo trimestre in valuta locale. Alla fine del secondo trimestre, il volume delle merci era inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento delle scorte rispetto all'anno precedente è dovuto ai maggiori costi di acquisto.Si prevede che le vendite del gruppo nel mese di2025 aumenteranno del 3% in valuta locale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente."Il nostro piano, incentrato sull'offerta di prodotti, sull'esperienza di acquisto e sul marchio, è nuovamente confermato dai progressi che stiamo osservando - afferma il- Lo sviluppo positivo in settori importanti come l'online, l'abbigliamento femminile H&M e H&M Move, nonché la continua attenzione al controllo dei costi, contribuiranno a uno sviluppo redditizio delle vendite".